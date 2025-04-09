Juventus’un Fenerbahçe’den Kostic için istediği rakam belli oldu

JUVE, 4 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYOR









Tuttosport'un iddiasına göre, Juventus Kostic'in bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. İtalyan kulübü, bu transferle hem cüzi de olsa bir kar elde etmeyi hem de yıllık 5 milyon euroyu aşan brüt maaş yükünden kurtulmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelere başladı



