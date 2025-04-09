Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Juventus’un Fenerbahçe’den Kostic için istediği rakam belli oldu

Juventus’un Fenerbahçe’den Kostic için istediği rakam belli oldu

16:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi Filip Kostic’i kadroda tutmak için Juventus ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin 31 yaşındaki yıldız için istediği rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler Sırp oyuncu için pazarlığa başlayacak.

Fenerbahçe'nin Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus ile görüşmelere başladığı iddia edildi.


Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Filip Kostic, performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'yu fazlasıyla memnun etti. Sarı-Lacivertli formayla etkili bir görüntü çizen Sırp yıldız için yönetim harekete geçti.


İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Kostic'in bonservisini almak istiyor ve bu konuda Juventus ile ilk temaslar başladı.


JUVE, 4 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYOR



Tuttosport'un iddiasına göre, Juventus Kostic'in bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. İtalyan kulübü, bu transferle hem cüzi de olsa bir kar elde etmeyi hem de yıllık 5 milyon euroyu aşan brüt maaş yükünden kurtulmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelere başladı


Transferin gerçekleşmesi halinde, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme ve üçüncü yıl için opsiyon sunulması bekleniyor.

Kostic'in de İstanbul’daki hayatından memnuniyeti nedeniyle Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.



Önümüzdeki günlerde, Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile masaya oturulacak ve taraflar arasındaki pazarlıklar hız kazanacak.


#Juventus
#Fenerbahçe
#Kostic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Göller Yöresi nedir hangi illeri kapsıyor?