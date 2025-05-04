Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri: Ali Koç'a büyük protesto

Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş derbisinde yenilen gol sonrası başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, "Ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin", "Ali Koç istifa" ve "Aziz Yıldırım" sloganları attı.

1 /4 Trendyol Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

2 /4 Siyah-beyazlılar 44. dakikada Gedson Fernandes'in ayağından bulduğu golle derbide 1-0 öne geçti.

3 /4 Yenilen gol sonrası Kadıköy'de tribünler yönetimi istifaya davet ederken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın ismini haykırdı.