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Kadro dışı kalan Saint-Maximin'den derbi sonrası dikkat çeken paylaşım

Kadro dışı kalan Saint-Maximin'den derbi sonrası dikkat çeken paylaşım

22:1824/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin maç sonu yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun aldığı karar doğrultusunda Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer almamıştı.

Kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin son düdüğün ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Maximin'in gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Allan Saint-Maximin'in paylaşımı.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Allan Saint-Maximin

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