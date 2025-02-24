Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin maç sonu yaptığı paylaşımla gündem oldu.

1 /4 Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

2 /4 Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun aldığı karar doğrultusunda Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer almamıştı.

3 /4 Kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin son düdüğün ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Maximin'in gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.