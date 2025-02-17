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Kalp krizi geçirmişti: 30 yaşındaki futbolcu 8 ay sonra golle döndü

Kalp krizi geçirmişti: 30 yaşındaki futbolcu 8 ay sonra golle döndü

13:4017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen 30 yaşındaki Cezayirli futbolcu Nabil Bentalep yeşil sahalara golle döndü. 18 Haziran 2024’te kalp krizi geçiren futbolcu 22. haftada Rennes maçında 76. dakikada oyuna girdi ve 80. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Detaylar haberimizde.

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Nabil Bentaleb sağlığına kavuştuktan sonra yeşil sahalara golle döndü.


NE OLMUŞTU?

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu geçen sene Haziran ayında geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.


GOLLE DÖNDÜ

Ligin 22. hafta maçında Lille, Rennes ile deplasmanda kozlarını paylaşırken kadroda yer alan Bentaleb 8 ay sonra formasına kavuştu.


76. dakikada oyuna giren deneyimli futbolcu 80. dakikada kaydettiği golle takımını üstünlüğe taşıdı. Lille sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bentaleb için övgü dolu ifadeler kullandı.


Bentaleb adına mutlu olduğunu söyleyen Genesio, "Ben şansa inanmam. Kendine inandı ve bunu hak etti. İnanılmaz, muhteşem bir hikaye. Nabil'in golü bizi göklere çıkardı. Tarif etmesi çok zor." dedi


Ligde 5 deplasman sonra kazanan Lille 22 maç sonunda topladığı 38 puanla 5. sırada yer alıyor.


#Nabil Bentalep
#Lille
#Fransa Lig 1

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