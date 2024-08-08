Kartal'dan kanat hamlesi

Beşiktaş'ta kadroda yaşanan ayrılıkların ardından yeni transfer operasyonu başlıyor. Bronckhors, Rashica'nın performansından memnun kalsa da sağ kanada bir oyuncu daha istedi. Yönetim, Atletico Madrid'in yıldız ismi için girişimlere başladı.
Beşiktaş'ta kadrodan ayrılan yabancı oyuncuların ardından yeni takviyeler için kontenjan açılıyor.
Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Daha önce santrfor, 10 numara ve stopere takviye yaparak üst düzey isimleri getiren Beşiktaş, yeni transferler için de çıtayı yüksek tutuyor. Siyah-beyazlıların öncelikli bölgeleri arasında sağ kanat bulunuyor.
Kartal, Atletico Madrid ile özdeşleşen Angel Correa ve kulübü ile temas kurdu.
29 yaşındaki Arjantinli oyuncunun İspanyol ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın önceliği başarılı oyuncuyu kiralamak.
9 yıldır Atletico Madrid forması giyen Correa, Arjantin Milli Takımı'yla da 25 maça çıktı.
Beşiktaş'ta aynı bölgede oynayan Rashica, özellikle Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Süper Kupa maçında göz doldursa da siyah-beyazlılar Ghezzal'ın gidişiyle burada oluşan sayısal boşluğu doldurmak istiyor.
Rashica, van Bronckhorst'un gözüne girmiş durumda. Hollandalı teknik adam, Kosovalı oyuncunun disiplininden ve aidiyetinden son derece memnun. Bireysel antrenörüyle ekstra idmanlarda yapan Rashica, Galatasaray maçındaki etkili oyunuyla da teknik heyetin beğenisini kazandı. Bronckhorst'un yönetime verdiği raporda Rashica ile birlikte iyi bir sağ kanat oyuncusunun kendisi için yeterli olduğunu yazdığı öğrenildi.