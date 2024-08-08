Kartal'dan kanat hamlesi

Rashica, van Bronckhorst'un gözüne girmiş durumda. Hollandalı teknik adam, Kosovalı oyuncunun disiplininden ve aidiyetinden son derece memnun. Bireysel antrenörüyle ekstra idmanlarda yapan Rashica, Galatasaray maçındaki etkili oyunuyla da teknik heyetin beğenisini kazandı. Bronckhorst'un yönetime verdiği raporda Rashica ile birlikte iyi bir sağ kanat oyuncusunun kendisi için yeterli olduğunu yazdığı öğrenildi.