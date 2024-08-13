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Spor

Kayboldu denmişti: Renaldo Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı

16:39 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:22 - 13/08/2024 Salı
DHA

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankaragücü’nde Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın maça çıkmama nedeni belli oldu.

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Ankaragücü’nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas, geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyip antrenmanlara da katılmamıştı.

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Bunun üzerine başkent ekibinin hocası Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından Cephas ile ilgili "Nerede olduğunu bilmiyoruz" demişti.

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Cihat Arslan'ın açıklaması üzerine sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu" şeklinde haberler ve paylaşımlar yapıldı.

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Ankaragücü Kulübü'nden ise, "Profesyonel futbolcumuz Renaldo Showayne Cephas’ın kaybolduğu hakkında, sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan haberler asılsızdır" açıklaması geldi.

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Konunun gereksiz şekilde uzatıldığını belirten Ankaragücü Kulübü'nden bir yetkili de şu açıklamayı yaptı:


"Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı. Kendisi antrenmanlara ve maçlara gelmeme kararı almış. Biz de notere gerekli işlemleri yapması için yardımcı olduk. Konunun uzatılmaması gerekiyor."

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Diğer yandan kaybolduğu iddia edilen, antrenman ve maçlara gelmeyen Renaldo Cephas’ın sosyal medya paylaşımına göre oyuncunun bir fitness salonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.

#Ankaragücü
#Renaldo Cephas
#Cihat Arslan
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