Kayboldu denmişti: Renaldo Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı

Konunun gereksiz şekilde uzatıldığını belirten Ankaragücü Kulübü'nden bir yetkili de şu açıklamayı yaptı:





"Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı. Kendisi antrenmanlara ve maçlara gelmeme kararı almış. Biz de notere gerekli işlemleri yapması için yardımcı olduk. Konunun uzatılmaması gerekiyor."