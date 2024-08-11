|
Spor

Keita Balde Süper Lig ekibi için geliyor

14:20 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:39 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Sivasspor, Barcelona altyapısında yetişen, kariyerinde Lazio, Monaco ve Inter formalarını giymiş olan yıldız golcü ile anlaşma sağladı.

1/ 7

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, dikkati çeken bir transfere imza atıyor.

2/ 7

Kırmızı-beyazlı ekip, Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi feshedilen Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

3/ 7

29 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde kente gelerek kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

4/ 7

Keita Balde'nin adı uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılmıştı.

5/ 7

Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, kariyerinde Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Espanyol ve Spartak Moskova formalarını giydi. 

6/ 7

Keita Balde, 2017 yılında Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


7/ 7

Kulüp kariyerinde toplam 342 maça çıkan Keita, 81 gol atıp 47 asist kaydetti.  

#Süper Lig
#Sivasspor
#Keita Balde
18 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?