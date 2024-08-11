Keita Balde Süper Lig ekibi için geliyor

Sivasspor, Barcelona altyapısında yetişen, kariyerinde Lazio, Monaco ve Inter formalarını giymiş olan yıldız golcü ile anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, dikkati çeken bir transfere imza atıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi feshedilen Keita Balde ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde kente gelerek kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.
Keita Balde'nin adı uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılmıştı.
Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, kariyerinde Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Espanyol ve Spartak Moskova formalarını giydi.
Keita Balde, 2017 yılında Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Kulüp kariyerinde toplam 342 maça çıkan Keita, 81 gol atıp 47 asist kaydetti.