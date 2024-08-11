Keita Balde Süper Lig ekibi için geliyor

Sivasspor, Barcelona altyapısında yetişen, kariyerinde Lazio, Monaco ve Inter formalarını giymiş olan yıldız golcü ile anlaşma sağladı.

1 / 7 Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, dikkati çeken bir transfere imza atıyor.

2 / 7 Kırmızı-beyazlı ekip, Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi feshedilen Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

3 / 7 29 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde kente gelerek kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

4 / 7 Keita Balde'nin adı uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılmıştı.

5 / 7 Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, kariyerinde Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Espanyol ve Spartak Moskova formalarını giydi.

6 / 7 Keita Balde, 2017 yılında Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

