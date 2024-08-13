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Spor

Keita Balde Süper Lig'de: Transferi gece yarısı açıklandı

09:24 - 13/08/2024 mardi
Güncelleme: 09:35 - 13/08/2024 mardi
AA

Sivasspor, dünyaca ünlü golcü oyuncu ile anlaşmaya vardı. Gece geç saatlerde Sivas’a gelen yıldız isim, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, dikkati çeken bir transfer yaptı.



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Kırmızı-beyazlılar, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

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Gece geç saatlerde Sivas'a gelen Balde, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol görev yaptı.

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Kariyerinde 342 maça çıkan Balde, 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı.

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Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.

#Süper Lig
#Sivasspor
#Keita Balde
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