Keita Balde Süper Lig'de: Transferi gece yarısı açıklandı

Sivasspor, dünyaca ünlü golcü oyuncu ile anlaşmaya vardı. Gece geç saatlerde Sivas’a gelen yıldız isim, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, dikkati çeken bir transfer yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.
Gece geç saatlerde Sivas'a gelen Balde, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol görev yaptı.
Kariyerinde 342 maça çıkan Balde, 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı.
Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.