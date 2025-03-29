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Kenan Yıldız savunmayı ipe dizdi: Dar açıdan harika gol attı | VİDEO

Kenan Yıldız savunmayı ipe dizdi: Dar açıdan harika gol attı | VİDEO

20:4329/03/2025, Saturday
G: 29/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Genoa maçının 25. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Kenan Yıldız'ın attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Serie A ekiplerinden Juventus sahasında Genoa'yı ağırladı. Teknik direktör Igor Tudor ilk maçına kendi taraftarı önünde çıktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 27. dakikada müthiş bir gole imza attı.

Ceza sahasına süratle giren Kenan, Genoa savunmasındaki rakiplerini çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. 19 yaşındaki yıldızı isim, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kenan Yıldız'ın Genoa'ya attığı golü izle:

#Juventus
#Kenan Yıldız
#Genoa

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