Kenan Yıldız’a 60 milyonluk teklif reddedildi: İstenen rakam dudak uçuklattı!

Ancak Juventus, Kenan Yıldız’ı kadroda tutmak istiyor ve sadece 100 milyon euro’luk bir teklif gelirse satış görüşmelerine açık olacağını belirtiyor. Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ihtimali, finansal baskıyı artırsa da kulüp, genç yıldızını ucuza satma niyetinde değil.



