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Spor

Kerem Aktürkoğlu için anlaşma tamam! İşte bonservisi

10:28 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:17 - 12/08/2024 Pazartesi
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Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılıyor. Bir süredir Spartak Moskova ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, bonservis konusunda anlaştı. İşte detaylar...

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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray macerası sona eriyor.







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Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi.







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Milliyet'in haberine göre Galatasaray ve Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 13 milyon euro'da el sıkıştı.







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Öte yandan Rus temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı ücret teklifini revize etti. Habere göre Spartak Moskova rakamı 2.4 milyon euro'ya çıkarırken, bonuslarla birlikte teklifin 3 milyon euro'yu bulduğu ifade edildi.





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Son güncellemeyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talebiyle fark iyice kapanırken, idarecilerin transferde son detayları görüştüğü ifade edildi.


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Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. 25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.

#Kerem Aktürkoğlu
#Galatasaray
#Spartak Moskova
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