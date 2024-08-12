Kerem Aktürkoğlu için anlaşma tamam! İşte bonservisi

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılıyor. Bir süredir Spartak Moskova ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, bonservis konusunda anlaştı. İşte detaylar...
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray macerası sona eriyor.
Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray ve Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 13 milyon euro'da el sıkıştı.
Öte yandan Rus temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı ücret teklifini revize etti. Habere göre Spartak Moskova rakamı 2.4 milyon euro'ya çıkarırken, bonuslarla birlikte teklifin 3 milyon euro'yu bulduğu ifade edildi.
Son güncellemeyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talebiyle fark iyice kapanırken, idarecilerin transferde son detayları görüştüğü ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. 25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.