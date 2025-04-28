Kerem Aktürkoğlu Portekiz manşetlerinde: ‘Türk için şaka değil’

Onu giderek daha vazgeçilmez kılan şey, sürekli olarak oyunun içinde görünmesi, savunma-hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına çözümler sunması, ister hız olsun (ki bu Türk için şaka değil) isterse de kaleye sırtı dönükken topu alıp bir sonraki adımın ne olacağının farkında olması.