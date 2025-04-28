Kerem Aktürkoğlu Portekiz manşetlerinde: ‘Türk için şaka değil’

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında sahasında AVS Futebol SAD'ı konuk etti. Maç Benfica’nın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile maçın oyuncusu seçildi. Maçın ardından Portekiz manşetlerinde milli yıldız yer aldı.
Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS Futebol SAD'ı konuk etti. Milli futbolcuların da formasını giydiği Benfica, sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile maçın oyuncusu seçildi.
İşte milli yıldız için kullanılan o ifadeler:
"Harry Potter olarak tanınıyor ve sık sık cebinden bazı sihir numaraları çıkarıyor. Ancak Benfica'ya getirdiği asıl değer bu değil.
Onu giderek daha vazgeçilmez kılan şey, sürekli olarak oyunun içinde görünmesi, savunma-hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına çözümler sunması, ister hız olsun (ki bu Türk için şaka değil) isterse de kaleye sırtı dönükken topu alıp bir sonraki adımın ne olacağının farkında olması.
Benfica'nın 4x4x2'sinde Pavlidis ile birlikte oynadı, ardından Carreras'ın çıkışı (Dahl'ın oyundan alınması) ve kendi değişikliği arasında solda birkaç dakika oynadı.
Dördüncü dakikada gol attı ama sayılmadı (Dahl'ın önceki ofsaytı), 40. dakikada 4-0'ı attı ve sayıldı ayrıca 5-0 için Belotti'ye asist yaptı. Harika bir gündü."