Kerem Aktürkoğlu rüzgar gibi esiyor: Rio Ave karşısında 35 dakikada hattrick yaptı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında skor üretmeye devam ediyor. Rio Ave ile oynanan maçta iki gole daha imzasını atan milli futbolcumuz, Benfica'da 8 maçta 8 gole ulaştı. Kerem, bu karşılaşmalarda 2 de asist yaptı.

1 /8 Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında skor üretmeye devam ediyor. Rio Ave ile oynanan maçta iki gole daha imzasını atan milli futbolcumuz, Benfica'da 8 maçta 7 gole ulaştı. Kerem, bu karşılaşmalarda 2 de asist yaptı.

2 /8 Galatasaray'dan transfer olduğu günden bu yana Benfica'da adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu golcülüğünü konuşturmaya devam ediyor.

3 /8 Benfica'nın Rio Ave ile oynadığı maçta attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu, Portekiz ekibindeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

4 /8 Kerem Aktürkoğlu, Portekiz medyasında da uzun süredir manşetlerde. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Portekiz'de yılın transferi olarak işaret ediliyor.

5 /8 Benfica Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini ise 65 milyon Euro olarak belirledi.

6 /8 Kerem Aktürkoğlu'nun Rio Ave maçındaki ilk golü.

7 /8 Kerem Aktürkoğlu'nun Rio Ave maçındaki ikinci golü.