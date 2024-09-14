Spor

Kerem Aktürkoğlu ilk maçında golünü attı: Santa Clara filelerini havalandırdı (VİDEO)

23:04 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:26 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Benfica forması giyen milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu ilk çıktığı resmi maçta Santa Clara ağlarını havalandırdı. Golün asistini milli oyuncu Orkun Kökçü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun golüne haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Portekiz Ligi 5. hafta karşılaşmasında Benfica sahasında Santa Clara ile karşı karşıya geldi.

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Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ilk maçında maçın 27. dakikasında Santa Clara ağlarını havalandırdı.

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Mücadelenin 27. dakikasında gelişen atakta milli oyuncu Orkun Kökçü, topun dibine girerek ceza sahasına gönderdi.

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Ceza sahasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu, havada ayağının dışıyla topa dokunarak ağları sarstı.

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Milli oyuncu transferinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada ağları sarsmayı başardı.

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26 yaşındaki futbolcu golün ardından klasikleşmiş gol sevincini yaptı.

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Kerem Aktürkoğlu'nun Santa Clara maç istatistiği.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SANTA CLARA'YA ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.



#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Santa Clara
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