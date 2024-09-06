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Spor

Koeman’dan Bergwijn’e şok sözler: ‘Milli takım defteri kapandı’

14:41 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 14:42 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, Arabistan’a transfer olan Steven Bergwijn hakkında şok sözlerde bulundu. Bergwijn'den cevap ise gecikmedi. İkilinin atışması futbol dünyasına bomba gibi oturdu. Detaylar haberimizde.

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Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman ile Al-Ittihad'a yeni transfer olan Steven Bergwijn arasında sinirleri geren konuşma yaşandı.


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Ajax'tan 21 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'a transfer olan Bergwijn, Arap Yarımadası'nın yolunu tutan oyunculardan oldu.


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Bergwijn takımı ile 2027'ye kadar sözleşme imzalarken transferin ardından Koeman oyuncuyu adeta topa tuttu.


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Hollanda basınından Voetbalzone'un haberine göre Koeman ilk basın toplantısında, "26 yaşında Suudi Arabistan'a giden futbolcunun spor tutkusu kalmamıştır.


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Bergwijn'ın milli takım defteri kapandı." diyerek oyuncuyu açık açık, sert bir dille kadroya almayacağını belirtti.


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Açıklamanın ardından Bergwijn'dan cevap gecikmedi ve "Ben de zaten Ronald Koeman için oynamak istemiyorum.


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Benden medya önünde bu şekilde bahseden biri için oynamam." dedi.


#Ronald Koeman
#Steven Bergwijn
#Hollanda
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