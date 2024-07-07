Koeman'dan milli yıldızımıza övgü: Müthiş oynadı

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biraz zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Türk Milli Takımı ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık" diye konuştu. Koeman ayrıca milli futbolcumuzun performansını da övdü.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, küçük bir ülke olarak yarı finale kaldıkları için gururlu olduklarını söyledi.
Koeman, "Bütün ülke için özel bir his, biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gurur duyuyoruz. Çarşamba günü yarı final oynama fırsatını elde ettik, bu akşam biraz zorlandık ama bizim için basit bir zafer olmadı. Türk Milli Takımı bugün elinden geleni yaptı, biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. Oyuncularım bu akşam büyük bir yürekle oynadılar, ikinci yarıyı iyi oynadılar. Son 5 dakika olanları benden daha iyi görmüşsünüzdür evet zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı kazandık ve yarı finalde oynayacağız. Türkiye'ye saygısızlık etmemek gerek çünkü bu akşam çok iyi futbol oynadılar" ifadelerini kullandı.
Koeman, "Wout Weghorst'u oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Weghorst'u ikinci yarıda sahaya almayı planladık ama ilk yarıda daha erken almayı düşünmedik. Memphis'in önemli bir pozisyonu oldu ve daha sonra orta sahada boş oyuncular bulabildik ve tehlikeler oluşturduk. ama daha sonra daha az alan bulabilir hale geldik. Top kayıpları da yaşadık. Rakip takım oyunu domine etti, biz onların etrafından dolanmak zorunda kaldık, biraz savruk oynamaya başladık. Karşı takım büyük istek sergiledi, son derece yüksek kaliteyle futbol oynadılar ve baskı neticesinde rakibin buna cevap vermeye çalışacağı açıktı, bu nedenle ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmeye karar verdim" şeklinde yanıtladı.
Koeman, "Finalde hangi takımla eşleşmek istersiniz?" sorusuna, "Öncelikle yarı final maçını kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında tarihi olarak da büyük bir mücadele olacak. Finali oynayacak olursak şahsi tercihim İspanya olur çünkü Fransa zaten grubumuzdaydı. Ama önce kendimizi iyi bir yarı final oynamak için hazırlamalıyız" yanıtını verdi.
Koeman, Ferdi'nin Hollanda yerine Türk Milli Takımı'nı seçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Çok iyi performans gösteren bir oyuncu ama bu karar oyuncunun verdiği karar. Türkiye forması giymeyi seçti, kendisine başarılar diliyorum, müthiş bir maç oynadı" değerlendirmesinde bulundu.