Koeman'dan milli yıldızımıza övgü: Müthiş oynadı

Koeman, "Bütün ülke için özel bir his, biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gurur duyuyoruz. Çarşamba günü yarı final oynama fırsatını elde ettik, bu akşam biraz zorlandık ama bizim için basit bir zafer olmadı. Türk Milli Takımı bugün elinden geleni yaptı, biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. Oyuncularım bu akşam büyük bir yürekle oynadılar, ikinci yarıyı iyi oynadılar. Son 5 dakika olanları benden daha iyi görmüşsünüzdür evet zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı kazandık ve yarı finalde oynayacağız. Türkiye'ye saygısızlık etmemek gerek çünkü bu akşam çok iyi futbol oynadılar" ifadelerini kullandı.