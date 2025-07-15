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Kolo Muani transferinde sürpriz gelişme: Görüşmeler başladı!

Kolo Muani transferinde sürpriz gelişme: Görüşmeler başladı!

13:5415/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren ve performansıyla dikkat çeken Randal Kolo Muani’nin yeni adresi merak konusu. 26 yaşındaki yıldız için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren ve yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Randal Kolo Muani hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Tuttosport'un haberine göre; PSG, yıldız santrforun bonservisi için 38 milyon Euro istiyor ve bu bedel, siyah-beyazlı ekibin bütçesini aşıyor.

Ayrıca Fransız devinin 10 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Nicolas Jackson ile yollarını ayırması beklenen Chelsea'nin oyuncuyu renklerine bağlamak için PSG ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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