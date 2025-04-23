Konya’da Dursun Özbek’e tepki: Locada küfür kıyameti koptu!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray deplasmanda Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maç esnasında Dursun Özbek’in bulunduğu locaya taraftarlardan ağır tepki geldi ve kısa süreli bir gerilim yaşandı. İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 6 yıl aradan sonra finale yükseldi.
Mücadele esnasında tribünlerde flaş bir olay meydana geldi.
Konyaspor-Galatasaray karşılaşması esnasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.
Karşılaşmanın devam ettiği süreçte Konyasporlu taraftarlar, Dursun Özbek'in de bulunduğu locaya ağır tepkiler gösterdi.
Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı.