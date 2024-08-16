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Spor

Konyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Gabriel Sara ve Elias Jelert bu hafta oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

09:46 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:46 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusoğlu yönetecek. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un bu maçta yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. Gabriel Sara ve Elias Jelert’in ilk 11’de olup olmayacağı ise merak konusu. İşte Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

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Galatasaray Trendyol Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.00’de başlayacak.

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Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını üçer gol yiyerek kaybeden Konyaspor, lig tarihinde rakibinden bu şekilde üst üste üç mağlubiyet almadı.

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Konyaspor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Galatasaray (1G), daha önceki toplam 19 ziyaretinde daha az mağlubiyet almıştı (13G 4B 2M).


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Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçından beraberlik çıkmazken (Konyaspor 3G-6G Galatasaray), bu rekabet tarihinde eşitliğe sahne olmayan daha uzun tek seri Eylül 1991-Ocak 2006 arasında yaşandı (10 maç).


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İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (3G 2B), tek mağlubiyetini geçen sezonun ikinci yarısında konuk ettiği Galatasaray'dan aldı (1-3).


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2024/25 sezonunun açılış haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir sezona ikide iki yaparak başlamak istiyor (2022/23; 1G 1M & 2023/24; 1G 1B).

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Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde sadece iki sezona iki galibiyetle başladı (1989/90; Zoran Colakovic & 2021/22; İlhan Palut).

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2024/25 Süper Lig sezonunun açılış haftasında topa en fazla sahip olan (%71), en fazla şut çeken (26), en yüksek beklenen gol değeri yakalayan (3.4 xG) ve en fazla net gol pozisyonuna giren (9) takım Galatasaray'dı.


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Konyaspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atan Umut Nayir, Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2007/08 sezonundan bu yana Serdar Gürler'in ardından yedi kulüp adına rakip fileleri havalandıran ikinci oyuncu oldu (Ankaraspor, Bursaspor, Beşiktaş, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor & Konyaspor).

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2021/22 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından itibaren en fazla gol atan iki oyuncu Mauro Icardi (14) ve Michy Batshuayi (12).


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Teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Okan Buruk (5G 4M), son karşılaşmayı 2023/24 sezonunun son haftasında bu statta 3-1 kazandı.

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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KONYASPOR

27 Jakub Slowik

4 Adil Demirbağ

5 Uğurcan Yazğılı

12 Guilherme

33 Filip Damjanovic

10 Yusuf Erdoğan

16 Marko Jevtovic

18 Alassane Ndao

19 Ufuk Akyol

8 Pedrinho

22 Umut Nayir



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GALATASARAY


1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

15 Leo Dubois

17 Derrick Köhn

42 Abdülkerim Bardakçı

8 Kerem Demirbay

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

#Konyaspor
#Galatasaray
#Süper Lig
#Gabriel Saara
#Elias Jelert
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