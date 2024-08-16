Konyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Gabriel Sara ve Elias Jelert bu hafta oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusoğlu yönetecek. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un bu maçta yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. Gabriel Sara ve Elias Jelert’in ilk 11’de olup olmayacağı ise merak konusu. İşte Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 13 Galatasaray Trendyol Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.00’de başlayacak.

2 / 13 Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını üçer gol yiyerek kaybeden Konyaspor, lig tarihinde rakibinden bu şekilde üst üste üç mağlubiyet almadı.

3 / 13 Konyaspor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Galatasaray (1G), daha önceki toplam 19 ziyaretinde daha az mağlubiyet almıştı (13G 4B 2M).



4 / 13 Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçından beraberlik çıkmazken (Konyaspor 3G-6G Galatasaray), bu rekabet tarihinde eşitliğe sahne olmayan daha uzun tek seri Eylül 1991-Ocak 2006 arasında yaşandı (10 maç).



5 / 13 İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (3G 2B), tek mağlubiyetini geçen sezonun ikinci yarısında konuk ettiği Galatasaray'dan aldı (1-3).



6 / 13 2024/25 sezonunun açılış haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir sezona ikide iki yaparak başlamak istiyor (2022/23; 1G 1M & 2023/24; 1G 1B).

7 / 13 Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde sadece iki sezona iki galibiyetle başladı (1989/90; Zoran Colakovic & 2021/22; İlhan Palut).

8 / 13 2024/25 Süper Lig sezonunun açılış haftasında topa en fazla sahip olan (%71), en fazla şut çeken (26), en yüksek beklenen gol değeri yakalayan (3.4 xG) ve en fazla net gol pozisyonuna giren (9) takım Galatasaray'dı.



9 / 13 Konyaspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atan Umut Nayir, Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2007/08 sezonundan bu yana Serdar Gürler'in ardından yedi kulüp adına rakip fileleri havalandıran ikinci oyuncu oldu (Ankaraspor, Bursaspor, Beşiktaş, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor & Konyaspor).

10 / 13 2021/22 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından itibaren en fazla gol atan iki oyuncu Mauro Icardi (14) ve Michy Batshuayi (12).



11 / 13 Teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Okan Buruk (5G 4M), son karşılaşmayı 2023/24 sezonunun son haftasında bu statta 3-1 kazandı.

12 / 13 KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER KONYASPOR 27 Jakub Slowik 4 Adil Demirbağ 5 Uğurcan Yazğılı 12 Guilherme 33 Filip Damjanovic 10 Yusuf Erdoğan 16 Marko Jevtovic 18 Alassane Ndao 19 Ufuk Akyol 8 Pedrinho 22 Umut Nayir



