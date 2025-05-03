Krzysztof Piatek’in yeni adresi belli oldu: 10 milyon euroya transfer oluyor

Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek’in yeni sezondaki adresi belli oldu. 29 yaşındaki golcü 10 milyon euro karşılığında transfer olacak. Detaylar haberimizde.
Başakşehir forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, Katar’ın önde gelen kulüplerinden Al-Sadd’a transfer olmaya hazırlanıyor.
29 yaşındaki santrforun, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ain’in teklifini reddettikten sonra Doha temsilcisiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Piatek, Al-Sadd ile üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. Başakşehir’in ise bu transferden yaklaşık 10 milyon euro bonservis geliri ve çeşitli bonuslar elde edeceği bildirildi.
Haberde, ocak ayından bu yana birçok teklif alan Piatek’in transferine Başakşehir’in uzun süre izin vermediği; ancak oyuncunun ayrılma isteğiyle birlikte görüşmelerin sonuçlandığı ve anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla adeta yeniden doğan Piatek, lig ve Konferans Ligi dahil olmak üzere çıktığı 36 maçta 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu performansı, sezon ortasında gelen tekliflerin geri çevrilmesinde önemli rol oynadı.
Piatek, Süper Lig’deki etkili performansıyla Hertha Berlin, Salernitana ve Fiorentina’daki sönük geçen yıllarının ardından kariyerinde yeni bir çıkış yakaladı. Şimdi ise Katar’da yeni bir maceraya yelken açıyor.