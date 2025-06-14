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Leroy Sane Galatasaray’dan yıllık ne kadar maaş alacak, kaç milyon euro?

Leroy Sane Galatasaray’dan yıllık ne kadar maaş alacak, kaç milyon euro?

07:1214/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray sezona damga vuracak transferi açıkladı. Bundesliga’da Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Leroy Sane, sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cimbom oyuncuya verilecek maaşı da açıkladı. Peki, Leroy Sane Galatasaray’dan ne kadar maaş kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

Galatasaray transfer sezonuna Leroy Sane ile hızlı bir giriş yaptı.


Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Alman yıldız Leroy Sane'yi renklerine bağladı.


Bundesliga devindeki 5 yıllık döneminde 220 maçta 61 gol ve 55 asistlik performans sergileyen Alman kanat oyuncusu dün gece yarısı İstanbul'a geldi.


Galatasaray Leroy Sane transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.



Sarı-kırmızılı ekip, Alman yıldız ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Leroy Sane Galatasaray’dan ne kadar maaş kazanacak, kaç milyon euro?

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:


Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.



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