Livakovic’den Fenerlileri kızdıracak hareket: Galatasaray için olumlu dönüş!

Galatasaray, 14 yıl boyunca kalesini koruyan efsanevi kalecisi Fernando Muslera’nın vedasının ardından yeni bir file bekçisi arayışında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılıların, PAOK’un 25 yaşındaki Hırvat kalecisi ile anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme geldi. Bu transferde Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livakovic’in oynadığı rol ise sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak cinsten.

1 /6 Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'ın gündemine PAOK'un file bekçisi Dominik Kotarski geldi.



2 /6 Hırvat eldivenin menajeri Federiko Pastorello'nun, futbolcusunu sarı kırmızılılara önerdiği ve Kotarski'nin bonservis bedelinin 6-8 milyon euro seviyelerinde olduğu ileri sürüldü.

3 /6 PAOK'un bu transfer döneminde satmayı düşündüğü 25 yaşındaki kaleciyi Avrupa maçlarında takip eden Galatasaray'ın ise henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.



4 /6 Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Dominik Kotarski, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Dominik Livakovic'ten sarı kırmızılı kulüp hakkında bilgi topladı.



5 /6 Haberde, Livakovic'in Galatasaray için Kotarski'ye olumlu geri dönüş yaptığı kaydedildi.