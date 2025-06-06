Livakovic’den Fenerlileri kızdıracak hareket: Galatasaray için olumlu dönüş!

Galatasaray, 14 yıl boyunca kalesini koruyan efsanevi kalecisi Fernando Muslera’nın vedasının ardından yeni bir file bekçisi arayışında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılıların, PAOK’un 25 yaşındaki Hırvat kalecisi ile anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme geldi. Bu transferde Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livakovic’in oynadığı rol ise sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak cinsten.
Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'ın gündemine PAOK'un file bekçisi Dominik Kotarski geldi.
Hırvat eldivenin menajeri Federiko Pastorello'nun, futbolcusunu sarı kırmızılılara önerdiği ve Kotarski'nin bonservis bedelinin 6-8 milyon euro seviyelerinde olduğu ileri sürüldü.
PAOK'un bu transfer döneminde satmayı düşündüğü 25 yaşındaki kaleciyi Avrupa maçlarında takip eden Galatasaray'ın ise henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Dominik Kotarski, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Dominik Livakovic'ten sarı kırmızılı kulüp hakkında bilgi topladı.
Haberde, Livakovic'in Galatasaray için Kotarski'ye olumlu geri dönüş yaptığı kaydedildi.
Yunan takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Kotarski geride kalan sezonda 46 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 57 gol gördü. Kotarski 15 maçı ise gol yemeden tamamladı.