Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG’ye penaltılarla 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Anfield’da oynanan karşılaşmada PSG, Ousmane Dembele’nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, normal süre ve uzatmalar bu skorla tamamlandı. Penaltılarda Gianluigi Donnarumma’nın Darwin Nunez ve Curtis Jones’un şutlarını kurtarması PSG’yi çeyrek finale taşıdı. Liverpool - PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /5 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olan PSG, normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde götürdüğü maçı seri penaltı atışlarında 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



2 /5 Fransız devinin kritik maçtaki tek golünü 12. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.



3 /5 PENALTILARDA KAZANAN PSG OLDU

PSG, penaltılarda Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue ile fileleri buldu. Liverpool'da ise tek Mohamed Salah atarken; Darwin Nunez ve Curtis Jones, penaltıları değerlendiremedi.



4 /5 Luis Enrique ve öğrencileri, çeyrek final turunda Club Brugge - Aston Villa eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

