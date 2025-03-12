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Donnarumma penaltılarda şov yaptı: PSG çeyrek finale yükseldi

Donnarumma penaltılarda şov yaptı: PSG çeyrek finale yükseldi

10:2812/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG’ye penaltılarla 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Anfield’da oynanan karşılaşmada PSG, Ousmane Dembele’nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, normal süre ve uzatmalar bu skorla tamamlandı. Penaltılarda Gianluigi Donnarumma’nın Darwin Nunez ve Curtis Jones’un şutlarını kurtarması PSG’yi çeyrek finale taşıdı. Liverpool - PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olan PSG, normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde götürdüğü maçı seri penaltı atışlarında 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Fransız devinin kritik maçtaki tek golünü 12. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.


PENALTILARDA KAZANAN PSG OLDU


PSG, penaltılarda Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue ile fileleri buldu. Liverpool'da ise tek Mohamed Salah atarken; Darwin Nunez ve Curtis Jones, penaltıları değerlendiremedi.


Luis Enrique ve öğrencileri, çeyrek final turunda Club Brugge - Aston Villa eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.


LİVERPOOL - PSG MAÇ ÖZETİ


Liverpool - PSG maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Liverpool
#PSG
#Şampiyonlar Ligi

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