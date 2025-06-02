Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Samsunspor transfere hızlı başladı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Karadeniz ekibinde Başkan Yüksel Yıldırım, ilk transferi duyurdu. Peki, Logi Tomasson kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne? İşte detaylar.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Norveç'in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşmaya vardık ve kendisiyle sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere nokta atışı transferler yapmaya kararlıyız" dedi.
2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak.
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan kırmızı-beyazlılar, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 1,82 boyundaki Tomasson, ligleri devam eden Stromsgodset forması ile çıktığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de başladı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson'un transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarına oldukça yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Yıldırım, “Bizim transfer tahtamız tam olarak 1 Temmuz'da açılıyor. Şu anda birçok oyuncuyla yoğun şekilde görüşmeler yapıyoruz. Bu doğrultuda Norveç'in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşmaya vardık ve kendisiyle sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere nokta atışı transferler yapmaya kararlıyız" dedi.
Son olarak transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Yıldırım, kırmızı-beyazlı takım taraftarları için kendilerine güvenmelerini ve Samsunspor'u layık olduğu yerlere taşımak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.
Logi Tomasson kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?
Logi Tomasson, İzlandalı profesyonel bir futbolcudur. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biridir. Kariyerine İzlanda’da başlayan ve son olarak Norveç’te forma giyen Tomasson, sol bek pozisyonunda etkili oyunuyla tanınır.
13 Eylül 2000 tarihinde doğan Logi Tomasson, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Tomasson, İzlanda vatandaşıdır ve İzlanda’da doğmuştur. Asıl mevkisi sol bek olan Tomasson, gerektiğinde sol kanat veya sol stoper pozisyonlarında da oynayabilmektedir. Modern futbolda bek oyuncularından beklenen hem savunma hem de hücum katkılarını sağlayabilen çok yönlü bir oyuncudur.
Futbolculuk kariyerine İzlanda’nın Víkingur Reykjavík kulübünde başlayan Tomasson, burada 2018 yılında A takıma yükseldi ve 83 maçta 9 gol attı. Ayrıca Þróttur Reykjavík ve FH Hafnarfjörður takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2023 yılında Norveç’in Strømsgodset IF kulübüne transfer oldu ve burada ilk 11’in değişmez oyuncusu haline geldi.