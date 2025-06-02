Logi Tomasson kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?

13 Eylül 2000 tarihinde doğan Logi Tomasson, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Tomasson, İzlanda vatandaşıdır ve İzlanda’da doğmuştur. Asıl mevkisi sol bek olan Tomasson, gerektiğinde sol kanat veya sol stoper pozisyonlarında da oynayabilmektedir. Modern futbolda bek oyuncularından beklenen hem savunma hem de hücum katkılarını sağlayabilen çok yönlü bir oyuncudur.



