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Loris Karius'tan sürpriz imza: İşte yeni takımı

Loris Karius'tan sürpriz imza: İşte yeni takımı

18:249/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bir dönem Beşiktaş kalesini koruyan Alman file bekçisi Loris Karius, 6 aylığına 2. Bundesliga ekibine imza attı.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Loris Karius, ara transfer döneminde yeni takımına imzayı atıyor.

SKY De'nin haberine göre, 31 yaşındaki Alman kaleci 6 aylığına 2. Bundesliga'da forma giyecek.

Schalke 04, Loris Karius ile sezon sonuna kadar transferi konusunda el sıkıştı. Karius, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Karius sezon başında Newcastle United ile sözleşmesini feshederek serbest statüye geçmişti.

2019-20 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, sergilediği performansla eleştirilerin odak noktası olmuştu. Ciddi form düşüklüğü yaşayan Karius, son beş sezonda toplam 7 maçta forma giydi.

#Loris Karius
#Transfer
#Schalke 04

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