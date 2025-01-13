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Lucas Torreira'dan duygusal Muslera paylaşımı: Ayrılık iması mı var?

Lucas Torreira'dan duygusal Muslera paylaşımı: Ayrılık iması mı var?

16:3213/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, vatandaşı Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tecrübeli kalecinin sezon sonunda ayrılacağı yönündeki iddiaların üzerine gelen bu paylaşım, taraftarı meraklandırdı.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Fernando Muslera'yı paylaştı.

Torreira hikayesinde, vatandaşı Muslera için "Baba, kardeş, arkadaş, kaptan, psikolog ve daha fazlası. Varlığına teşekkür ederim... Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız orta sahanın bu paylaşımı, Muslera için ayrılık iması olarak yorumlandı.

38 yaşındaki Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'a 2011 yılında transfer olmuştu.

Aralıksız 14 sezondur sarı-kırmızılıların kalesini koruyan deneyimli eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

#Lucas Torreira
#Fernando Muslera
#Galatasaray

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