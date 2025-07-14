FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, PSG’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, maçın bitiş düdüğüyle saha adeta savaş alanına döndü. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Chelsea’nin Brezilyalı forveti Joao Pedro’nun sağ omzuna ve boynuna yönelik fiziksel bir müdahalede bulundu. İşte detaylar.

1 /6 Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, PSG'yi Cole Palmer (2) ve Joao Pedro'nun golleriyle 3-0 yendi.



2 /6 PSG'de Joao Neves, Cucurella'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü.



3 /6 Maçın bitiş düdüğüyle beraber iki takım oyuncuları birbirine girdi. PSG'de Hakimi, Andrey Santon'un üstüne yürüdüğü esnada Joao Pedro araya girdi.



4 /6 PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Pedro'nun boğazı ve omzu arasında vurdu.



5 /6 Joao Pedro, Enrique'nin hareketi sonrasında yerde kaldı. Oyuncular ve güvenlik görevlileri iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

