Macaristan - İsviçre Maç Kadrosu ve İlk 11’ler

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Macaristan ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Macaristan - İsviçre maç kadrosu ve ilk 11’leri haberimizde.
EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Macaristan ve İsviçre karşılaşacak.
Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Macaristan - İsviçre Maç Kadrosu
İlk 11'ler
Macaristan
1 Peter Gulacsi
2 Adam Lang
4 Attila Szalai
5 Attila Fiola
6 Willi Orban
11 Milos Kerkez
8 Adam Nagy
10 Dominik Szoboszlai
13 Andras Schafer
20 Roland Sallai
19 Barnabas Varga
İsviçre
1 Yann Sommer
3 Silvan Widmer
5 Manuel Akanji
13 Ricardo Rodriguez
22 Fabian Schar
8 Remo Freuler
10 Granit Xhaka
20 Michel Aebischer
17 Ruben Vargas
18 Kwadwo Duah
19 Dan Ndoye