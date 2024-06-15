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Macaristan - İsviçre Maç Kadrosu ve İlk 11’ler

15:51 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:53 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Macaristan ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Macaristan - İsviçre maç kadrosu ve ilk 11’leri haberimizde.

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EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Macaristan ve İsviçre karşılaşacak.

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Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

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Macaristan - İsviçre Maç Kadrosu

İlk 11'ler

Macaristan

1 Peter Gulacsi

2 Adam Lang

4 Attila Szalai

5 Attila Fiola

6 Willi Orban

11 Milos Kerkez

8 Adam Nagy

10 Dominik Szoboszlai

13 Andras Schafer

20 Roland Sallai

19 Barnabas Varga


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İsviçre

1 Yann Sommer

3 Silvan Widmer

5 Manuel Akanji

13 Ricardo Rodriguez

22 Fabian Schar

8 Remo Freuler

10 Granit Xhaka

20 Michel Aebischer

17 Ruben Vargas

18 Kwadwo Duah

19 Dan Ndoye

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Macaristan - İsviçre Canlı İzle

Macaristan - İsviçre maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

#Macaristan
#İsviçre
#EURO 2024
#A Grubu
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