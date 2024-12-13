UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Malmö FF evinde temsilcimiz Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçtiği maçın son dakikalarında yediği golle beraberliğe razı oldu ve maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 24’ Erik Botheim, 43’ Elias Jelert, 56’ Yunus Akgün, 90’ Sergio Pena’dan geldi. Galatasaray bu sonuçla 12 puana yükselerek 6. sırada yer aldı. Malmö - Galatasaray maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de son dakikalarda gelen gole engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Zorlu mücadeleye tutuk başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, 24. dakikada Erik Botheim'in kafa golüne engel olamadı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Davinson Sanchez'in sakatlanmasıyla oyuna dahil olan Kerem Demirbay, 43. dakikada Elias Jelert'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan temsilcimiz, Yunus Akgün'ün 56. dakikada attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı.
Mücadelenin son dakikalarında baskısını arttıran İsveç ekibi, 90+2'de Pena'nın golüyle maçın sonucunu 2-2 olarak belirledi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 12 yaptı. Malmö ise 4 puana yükseldi.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
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