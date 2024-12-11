Malmö’de kaleci krizi: 17 yaşındaki file bekçisi görev alacak

Rydstrom: "Joakim Persson büyük bir yetenek. A takımla olmasının bir sebebi var. 2007 doğumlu olmasına rağmen fiziken çok iyi durumda. Kalecimiz genç ve tecrübesiz olabilir fakat daha iyi bile olabilir. Onu oynatma düşüncemiz olabilir." ifadelerini kullandı.