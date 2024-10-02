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Manchester City'nin yıldızı hırsızlıktan tutuklandı: Kelepçelenerek karakola götürüldü

Manchester City'nin yıldızı hırsızlıktan tutuklandı: Kelepçelenerek karakola götürüldü

Haber Merkezi
11:092/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Manchester City'nin geçtiğimiz yıl 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wolverhampton'dan transfer ettiği Matheus Nunes, hırsızlık suçundan tutuklandı.

İngiltere'de gündem olan bir olay gerçekleşti. Manchester City'nin yıldız oyuncusu Matheus Nunes, hırsızlık suçundan dolayı tutuklandı.

Nunes'in polisler tarafıdna kelepçelenerek karakola götürüldüğü öğrenildi.

26 yaşındaki oyuncunun tutuklanma nedeni de şu şekilde:

El Mundo'da yer alan habere göre; Madrid'deki bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddetti.

Polis, ihbarın ardından gece kulübüne baskın yaptı.

İhbarın doğru çıkmasının ardından Nunes'i kelepçeleyerek Arganzuela semtindeki Ulusal Polis Karakolu'na götürdü.

Oyuncu sabaha karşı 5.30 civarında tutuklandı.

Bir avukatın kefaleti ödemesinin ardından Nunes serbest bırakıldı.

Ancak, Nunes'in yargılanmasının yapılacağı ve gasp suçuyla yargılanacağı kaydedildi.

Nunes, 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wolverhampton'dan transfer edilmişti.

#Manchester City
#Matheus Nunes
#Premier Lig

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