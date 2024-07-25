Mario Jardel'in rekoru yıllar sonra kırıldı: İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular...

Süper Lig'de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular arasında yıllarca zirvede yer alan Mario Jardel'in rekoru kırıldı. Brezilyalı golcü 17 milyon euro bonservis bedeli ile Porto'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Listenin zirvesinde artık bir Fenerbahçeli yer alıyor. İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular.

1 / 10 Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncuların listesi şu şekilde;

2 / 10 Moatasem Al-Musrati BRAGA > BEŞİKTAŞ : 11 MİLYON EURO

3 / 10 Bruma SPORTİNG > GALATASARAY: 13 MİLYON EURO

4 / 10 Emmanuel Emenike SPARTAK MOSKOVA > FENERBAHÇE: 13 MİLYON EURO

5 / 10 Mbaye Diagne KASIMPAŞA > GALATASARAY: 13 MİLYON EURO

6 / 10 Dani Güiza MALLORCA > FENERBAHÇE: 14 MİLYON EURO

7 / 10 Nicolo Zaniolo ROMA > GALATASARAY: 15 MİLYON EURO

8 / 10 Cengiz Ünder MARSİLYA > FENERBAHÇE: 15 MİLYON EURO

9 / 10 Mario Jardel PORTO > GALATASARAY: 17 MİLYON EURO