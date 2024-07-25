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Spor

Mario Jardel'in rekoru yıllar sonra kırıldı: İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular...

17:37 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:38 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig'de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular arasında yıllarca zirvede yer alan Mario Jardel'in rekoru kırıldı. Brezilyalı golcü 17 milyon euro bonservis bedeli ile Porto'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Listenin zirvesinde artık bir Fenerbahçeli yer alıyor. İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular.

1/ 10

Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncuların listesi şu şekilde;

2/ 10

Moatasem Al-Musrati

BRAGA > BEŞİKTAŞ : 11 MİLYON EURO

3/ 10

Bruma

SPORTİNG > GALATASARAY: 13 MİLYON EURO

4/ 10

Emmanuel Emenike

SPARTAK MOSKOVA > FENERBAHÇE: 13 MİLYON EURO

5/ 10

Mbaye Diagne

KASIMPAŞA > GALATASARAY: 13 MİLYON EURO

6/ 10

Dani Güiza

MALLORCA > FENERBAHÇE: 14 MİLYON EURO

7/ 10

Nicolo Zaniolo

ROMA > GALATASARAY: 15 MİLYON EURO

8/ 10

Cengiz Ünder

MARSİLYA > FENERBAHÇE: 15 MİLYON EURO

9/ 10

Mario Jardel

PORTO > GALATASARAY: 17 MİLYON EURO

10/ 10

Youssef En-Nesyri

SEVİLLA > FENERBAHÇE: 19.5 MİLYON EURO

#Mario Jardel
#Youssef En Neysri
#Cengiz Ünder
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