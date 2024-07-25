Mario Jardel'in rekoru yıllar sonra kırıldı: İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular...

Süper Lig'de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular arasında yıllarca zirvede yer alan Mario Jardel'in rekoru kırıldı. Brezilyalı golcü 17 milyon euro bonservis bedeli ile Porto'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Listenin zirvesinde artık bir Fenerbahçeli yer alıyor. İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular.
Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncuların listesi şu şekilde;
Moatasem Al-Musrati
BRAGA > BEŞİKTAŞ : 11 MİLYON EURO
Bruma
SPORTİNG > GALATASARAY: 13 MİLYON EURO
Emmanuel Emenike
SPARTAK MOSKOVA > FENERBAHÇE: 13 MİLYON EURO
Mbaye Diagne
KASIMPAŞA > GALATASARAY: 13 MİLYON EURO
Dani Güiza
MALLORCA > FENERBAHÇE: 14 MİLYON EURO
Nicolo Zaniolo
ROMA > GALATASARAY: 15 MİLYON EURO
Cengiz Ünder
MARSİLYA > FENERBAHÇE: 15 MİLYON EURO
Mario Jardel
PORTO > GALATASARAY: 17 MİLYON EURO
Youssef En-Nesyri
SEVİLLA > FENERBAHÇE: 19.5 MİLYON EURO