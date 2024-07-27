Maximin'in sakatlığında son durum ne? Mourinho'dan flaş karar

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe, rövanş maçına çıkacak. Teknik direktör Jose Moourinho, ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan yeni transfer Saint-Maximin ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, idmanda sakatlanmış ve Lugano maçında tedbir amaçlı oynatılmamıştı.
Sakatlığını atlatan kanat oyuncusu yeniden takıma katıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Lugano maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'le ilgili karar çıktı.
Hürriyet'in haberine göre Portekizli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Lugano maçında Maximin'e görev verecek.
Mourinho'nun başarılı kanat oyuncusunun maç eksiğini gidermesi adına Maximin'e şans vereceği aktarıldı.
Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'nin Lugano'nu konuk edeceği müsabaka 30 Temmuz Salı günü saat 20:00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, İsviçre temsilcisini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek.