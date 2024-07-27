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Spor

Maximin'in sakatlığında son durum ne? Mourinho'dan flaş karar

10:37 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:14 - 27/07/2024 Cumartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe, rövanş maçına çıkacak. Teknik direktör Jose Moourinho, ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan yeni transfer Saint-Maximin ile ilgili kararını verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, idmanda sakatlanmış ve Lugano maçında tedbir amaçlı oynatılmamıştı.









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Sakatlığını atlatan kanat oyuncusu yeniden takıma katıldı.






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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Lugano maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'le ilgili karar çıktı.






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Hürriyet'in haberine göre Portekizli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Lugano maçında Maximin'e görev verecek.






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Mourinho'nun başarılı kanat oyuncusunun maç eksiğini gidermesi adına Maximin'e şans vereceği aktarıldı.





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Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti.


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Fenerbahçe'nin Lugano'nu konuk edeceği müsabaka 30 Temmuz Salı günü saat 20:00'de başlayacak.

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Sarı-lacivertliler, İsviçre temsilcisini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek.

#Allan Saint-Maximin
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
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