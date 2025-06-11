Meksika maçında 'duvar ören' futbolcu: Herkes onu istedi!

Cesar Montes, 28 yaşında. Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyiyor. 1.95 boyundaki oyuncu, uzun bir isim olmasına rağmen oldukça dengeliydi. Milli Takımımızın ataklarına sürekli engel olan Montes için maçın spikeri bile dikkati çekti.