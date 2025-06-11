Meksika maçında 'duvar ören' futbolcu: Herkes onu istedi!

Meksika ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında bir oyuncu futbolseverlerin dikkatini çekti. Taraftarlar beğendikleri futbolcunun kendi takımlarına transfer edilmesini talep etti.
Meksika'nın 28 yaşındaki stoperi Cesar Montes, milli takımımız ile oynanan hazırlık maşında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
İlk yarıda Meksika stoperi Cesar Montes'in milli takımımız karşısında sergilediği performanstan öne çıkan veriler;
- İkili mücadele kaybetmedi.
- Hava topu kaybetmedi.
- En çok top uzaklaştıran futbolcu.
Cesar Montes, 28 yaşında. Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyiyor. 1.95 boyundaki oyuncu, uzun bir isim olmasına rağmen oldukça dengeliydi. Milli Takımımızın ataklarına sürekli engel olan Montes için maçın spikeri bile dikkati çekti.
Mücadelenin spikeri, sürekli olarak yapılan müdahalelerin ardından Cesar Montes sürekli müdahale ediyor. ''Montes duvarını aşamadık'' ifadelerini kullandı.
Montes'in Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 4.5 Milyon Euro olarak biliniyor.