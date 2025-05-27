Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a kutlama göndermesi: Paylaşımı olay oldu

THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı. O sırada sarı-lacivertlilerin yıldız ismi yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
THY EuroLeague 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, kupa zaferini taraftarlarıyla birlikte kutluyor.
Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından saat 17.00'de üstü açık otobüsle hareket etti.
Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.
Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
O sırada sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.
Mahmutoğlu yaptığı göndermeli paylaşımda "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin.. 💛💙" ifadelerine yer verdi.