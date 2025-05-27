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Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a kutlama göndermesi: Paylaşımı olay oldu

Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a kutlama göndermesi: Paylaşımı olay oldu

20:5727/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı. O sırada sarı-lacivertlilerin yıldız ismi yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

THY EuroLeague 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, kupa zaferini taraftarlarıyla birlikte kutluyor.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından saat 17.00'de üstü açık otobüsle hareket etti.

Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.

Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

O sırada sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.

Mahmutoğlu yaptığı göndermeli paylaşımda "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin.. 💛💙" ifadelerine yer verdi.

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