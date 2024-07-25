Memphis Depay istediği rakamı açıkladı: Galatasaray'dan sonra Serie A devi de talip oldu

Son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların girişimde olduğu Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay istediği ücreti açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Galatasaray talip olduğu yıldıza Serie A devinden teklif geldi. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Memphis Depay transferi için girişimlerde bulundu.
Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.
Ayrıca Hollandalı futbolcunun, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ettiğine de değinildi.
Geçen sezon Atletico Madrid ile 31 maça çıkan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
Memphis Depay'ın Oyun Stili
Memphis Depay, sol ayağını çok iyi kullanan, hızlı ve çevik bir oyuncu olarak bilinir.
Aynı zamanda dribbling yeteneğiyle de dikkat çeken Depay, rakip savunmaları kolaylıkla geçebilmektedir.
Hava toplarında da etkili olan Depay, hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilmektedir.
Kariyeri boyunca birçok takımda forma giyen Depay, her gittiği yerde iz bırakmıştır.
EURO 2024'te de dikkatleri üzerine çeken Memphis Depay, Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.