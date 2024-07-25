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Spor

Memphis Depay istediği rakamı açıkladı: Galatasaray'dan sonra Serie A devi de talip oldu

13:28 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:27 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların girişimde olduğu Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay istediği ücreti açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Galatasaray talip olduğu yıldıza Serie A devinden teklif geldi. Detaylar haberimizde.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Memphis Depay transferi için girişimlerde bulundu.

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Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

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Ayrıca Hollandalı futbolcunun, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ettiğine de değinildi.

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 Geçen sezon Atletico Madrid ile 31 maça çıkan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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Memphis Depay'ın Oyun Stili

Memphis Depay, sol ayağını çok iyi kullanan, hızlı ve çevik bir oyuncu olarak bilinir.

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Aynı zamanda dribbling yeteneğiyle de dikkat çeken Depay, rakip savunmaları kolaylıkla geçebilmektedir.

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Hava toplarında da etkili olan Depay, hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilmektedir.

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Kariyeri boyunca birçok takımda forma giyen Depay, her gittiği yerde iz bırakmıştır.

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EURO 2024'te de dikkatleri üzerine çeken Memphis Depay, Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

#Memphis Depay
#Galatasaray
#Inter
#Hollanda
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