Memphis Depay'dan sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Hollandalı forvet oyuncusu Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncunun yeni adresi Brezilya Serie A oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Serbest statüde yer alan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu.
30 yaşındaki forvet oyuncusu Brezilya Serie A'da forma giyecek.
Brezilya ekiplerinden Corintihans, Memphis Depay ile anlaşma sağladı.
Depay iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezon toplamda 31 maça çıkarken 9 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.