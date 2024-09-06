Memphis Depay'dan sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Hollandalı forvet oyuncusu Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncunun yeni adresi Brezilya Serie A oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 5 Serbest statüde yer alan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu.

2 / 5 30 yaşındaki forvet oyuncusu Brezilya Serie A'da forma giyecek.

3 / 5 Brezilya ekiplerinden Corintihans, Memphis Depay ile anlaşma sağladı.

4 / 5 Depay iki yıllık sözleşmeye imza attı.