|
Spor

Memphis Depay'dan sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu

20:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 20:15 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Hollandalı forvet oyuncusu Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncunun yeni adresi Brezilya Serie A oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1/ 5

Serbest statüde yer alan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu.

2/ 5

30 yaşındaki forvet oyuncusu Brezilya Serie A'da forma giyecek.

3/ 5

Brezilya ekiplerinden Corintihans, Memphis Depay ile anlaşma sağladı.

4/ 5

Depay iki yıllık sözleşmeye imza attı.

5/ 5

Yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezon toplamda 31 maça çıkarken 9 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

#Memphis Depay
#Transfer
#Corinthians
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bağkur tescil affı olacak mı? Meclis gündeminde hangi torba yasa maddeleri var?