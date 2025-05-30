Menajerleri devreye girdi: Paul Pogba Süper Lig’e mi geliyor?

Pogba kimdir, neden ceza aldı?

Paul Labile Pogba, 15 Mart 1993’te Fransa’nın Lagny-sur-Marne kentinde, Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1.91 metre boyunda, merkez orta saha oyuncusu olan Pogba, hem fiziksel gücü hem de teknik yetenekleriyle tanınan bir dünya yıldızı.



