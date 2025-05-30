Menajerleri devreye girdi: Paul Pogba Süper Lig’e mi geliyor?

Doping cezası nedeniyle uzun yıllar yeşil sahalardan uzak kalan Paul Pogba için Süper Lig iddiası gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki yıldızın menajerleri oyuncuyu Süper Lig devine önerdi. İşte detaylar.
Yeni sezonda kadroda ciddi bir yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, menajerler doping cezasını tamamlayan Paul Pogba'yı Trabzonspor'a önerdi.
Ancak bordo-mavililerin menajerlere net bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.
Pogba kimdir, neden ceza aldı?
Paul Labile Pogba, 15 Mart 1993’te Fransa’nın Lagny-sur-Marne kentinde, Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1.91 metre boyunda, merkez orta saha oyuncusu olan Pogba, hem fiziksel gücü hem de teknik yetenekleriyle tanınan bir dünya yıldızı.
Futbol kariyerine 6 yaşında US Roissy-en-Brie’de başlayan Pogba, ardından US Torcy ve Le Havre altyapılarında oynadı. 2009’da Manchester United altyapısına transfer oldu, ancak sınırlı forma şansı bulunca 2012’de Juventus’a bedelsiz geçti.
2023’te DHEA (testosteron artırıcı madde) nedeniyle doping testinde pozitif çıktı. İlk olarak 4 yıl men cezası aldı, ancak Temyiz Mahkemesi cezayı 18 aya indirdi. Ceza Mart 2025’te bitti, ancak Pogba yeni bir kulüple anlaşmak için acele etmiyor.
Avrupa’nın büyük liglerinde (özellikle Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi takımları) oynamayı hedefliyor. MLS’ten Inter Miami, Ligue 1’den Marseille, Serie A’dan Fiorentina ve LaLiga kulüpleriyle anıldı, ancak Suudi Arabistan ve Brezilya tekliflerini reddetti.