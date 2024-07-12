Merih kararının ardından UEFA'dan bir skandal daha

Sarajevo takımı, Konferans Ligi maçına 'Srebrenica Çiçeği'nin yer aldığı formayla çıkacaktı. Ancak UEFA sembolün kullanılmasına izin vermedi.
Merih Demiral'a Türklüğün sembolü olarak 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle ceza veren UEFA, yeni bir skandala daha imza attı.
Bosna Hersek ekibi Sarajevo, Konferans Ligi'nde Aktobe ile oynadığı maça, soykırımda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla göğsünde 'Srebrenitsa Çiçeği'yle sahaya çıkmak istedi.
Ancak UEFA, bu talebi reddederek futbolcuların sadece kollarında siyah bantla sahaya çıkmalarına izin verdi.
Sarajevolu futbolcular, UEFA'nın yaptırım tehdi nedeniyle formalarında yer alan 'Srebrenitsa Çiçeği'ni siyah bantla kapatmak zoruna kaldı.
Bu karar sonrası futbolseverler, sosyal medyada "Mafia" hashtag'iyle UEFA'ya tepki gösterdi.
Srebrenitsa soykırımı
Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiriliyor.
Srebrenitsa Çiçeği
"Srebrenitsa" veya "Hafıza" içeği 1995 yılında Bosna-Hersek'teki savaş sırasında gerçekleşen Srebrenitsa katliamının resmi olmayan bir sembolüdür.