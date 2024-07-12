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Spor

Merih kararının ardından UEFA'dan bir skandal daha

16:24 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:40 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Sarajevo takımı, Konferans Ligi maçına 'Srebrenica Çiçeği'nin yer aldığı formayla çıkacaktı. Ancak UEFA sembolün kullanılmasına izin vermedi.

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Merih Demiral'a Türklüğün sembolü olarak 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle ceza veren UEFA, yeni bir skandala daha imza attı.



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Bosna Hersek ekibi Sarajevo, Konferans Ligi'nde Aktobe ile oynadığı maça, soykırımda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla göğsünde 'Srebrenitsa Çiçeği'yle sahaya çıkmak istedi. 

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Ancak UEFA, bu talebi reddederek futbolcuların sadece kollarında siyah bantla sahaya çıkmalarına izin verdi.




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Sarajevolu futbolcular, UEFA'nın yaptırım tehdi nedeniyle formalarında yer alan 'Srebrenitsa Çiçeği'ni siyah bantla kapatmak zoruna kaldı.



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Bu karar sonrası futbolseverler, sosyal medyada "Mafia" hashtag'iyle UEFA'ya tepki gösterdi.

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Srebrenitsa soykırımı


Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiriliyor.

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Srebrenitsa Çiçeği


"Srebrenitsa" veya "Hafıza" içeği 1995 yılında Bosna-Hersek'teki savaş sırasında gerçekleşen Srebrenitsa katliamının resmi olmayan bir sembolüdür.

#UEFA
#Sarajevo
#Srebrenitsa Çiçeği
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