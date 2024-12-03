Mertens'in yerine Arjantinli yıldız

Devre arası kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Inter'de forma şansı bulamayan yıldız ismi renklerine bağlamaya çalışıyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, devre arasındaki transfer hedefini belirledi.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Mertens'in yerine devre arasında takviye yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin hedefindeki isim ise Joaquin Correa.
Inter'de süre bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki golcü için temaslara başlandı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de vatandaşı Joaquin Correa'nın transferi için devreye girdiği öğrenildi.
Forvet arkası, santrfor ve sol kanatta forma giyebilen Joaquin Correa, bu sezon çıktığı 4 maçta, 1 gol atıp 2 asist kaydetti.
Inter, 30 yaşındaki Arjantinli futbolcunun bonservisi için 27.3 milyon euro ödemişti.
Futbola Estudiantes altyapısında başlayan Joaquin Correa, kariyerinde Sampdoria, Sevilla, Lazio ve Marsilya formalarını da terletti.