Messi, kariyerinin en sıra dışı teklifiyle karşılaştı!

Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami’de sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi, hayatında duyduğu en ilk teklifle karşılaştı.
Outspoken Paul, 2022 yılında PRIME hidrasyonunu piyasaya sürmek için KSI ile ortaklık kurdu ve söz konusu marka şu anda Arsenal, Barcelona, LA Lakers NBA franchise ve UFC'nin resmi ortağı. Mas+ enerji içeceğinin piyasaya sürülmesinin ardından Messi ile sorun yaşadı.
Messi'nin ürünü PRIME'a çok benzeyen bir ambalaja sahip. Mas+, PRIME'ı kendilerini markalarında değişiklik yapmaya zorlamakla suçlayarak yasal yollara başvuran ilk şirket oldu.
PRIME ise ticari marka tasarımının ihlal edildiğini iddia ederek karşılık verdi.
Logan Paul, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin bir çift eldiven takıp ringde kendisine katılmayı kabul etmesi halinde anlaşmazlığı mahkeme dışında çözme sözü verdi.
WWE süperstarı sosyal medyada yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "Kardeşim, bizi kopyaladın. Herkes gördü. Ne yaptığını gördüler. Herkes fark etti ve sonra dava edildik.
Bu adalet değil. Biz de tabii ki karşı dava açtık. Eğer en iyiyi yenemiyorsanız, en iyi olmalısınız. Ama bu yasa dışı. Bu ticari marka ihlali. Onu sorumlu tutuyoruz ve bu taciz mi oluyor?
Şaka bir yana, Logan Paul vs Messi 2025'te yapılırsa bunu bırakmayı düşüneceğim. Ringde görüşürüz kardeşim."