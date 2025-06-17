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Miha Zajc'tan Fenerbahçe'yi sinirlendiren cevap!

Miha Zajc'tan Fenerbahçe'yi sinirlendiren cevap!

11:2317/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
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Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Miha Zajc'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Ancak Sloven oyuncunun yaptığı hareketi sarı-lacivertli kulübü sinirlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 2019'da Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc, geçen sezonun başında Toulouse'a kiralanmıştı.

Fransız ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönerken sarı-lacivertli yönetim futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, birçok Süper Lig ekibi Zajc'ın peşinde ancak Sloven futbolcu tekliflere tek tek ret cevabı veriyor.

Eyüpspor, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın Zajc'la ilgilenen takımlar olduğu belirtildi. 

Zajc'ın teklifleri reddetmesi ve ayrılığa yanaşmamasının ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin başını ağrıtacağı ifade edildi. 

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