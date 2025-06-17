Miha Zajc'tan Fenerbahçe'yi sinirlendiren cevap!

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Miha Zajc'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Ancak Sloven oyuncunun yaptığı hareketi sarı-lacivertli kulübü sinirlendirdi. İşte detaylar...

1 /5 Fenerbahçe'nin 2019'da Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc, geçen sezonun başında Toulouse'a kiralanmıştı.

2 /5 Fransız ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönerken sarı-lacivertli yönetim futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.

3 /5 Milliyet'te yer alan habere göre, birçok Süper Lig ekibi Zajc'ın peşinde ancak Sloven futbolcu tekliflere tek tek ret cevabı veriyor.

4 /5 Eyüpspor, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın Zajc'la ilgilenen takımlar olduğu belirtildi.