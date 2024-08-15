Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Barcelona’nın genç yıldızı için harekete geçti. Savunma bölgesini sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, Katalan ekibinde forma şansı bulamayan oyuncu için teklifte bulundu. Genç yetenek Barcelona’dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Detaylar haberimizde.
Stoper transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündemine Barcelona'nın 1.86'lık yıldızını aldı.
Forvet bölgesini tecrübeli oyunculardan kuran Beşiktaş, defans bölgesi için daha genç ve dinamik oyuncuları tercih edecek.
Fotomaç'ın haberine göre PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi.
Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi istiyor.
Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor.
Mikayil Faye kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
14 Temmuz 2004 doğumlu olan Faye, futbol kariyerine genç yaşlarda Senegal'deki yerel futbol akademilerinde başlamıştır.
Mikayil Faye, Senegal'de futbol eğitimini aldıktan sonra Avrupa'nın dikkatini çeken genç yeteneklerden biri olmuştur. Bu süreçte, Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcileri tarafından izlendi ve kısa sürede potansiyeli fark edildi.
2023 yılında FC Barcelona'nın dikkatini çekmiş ve kulüp, Faye'yi kadrosuna katmıştır.
Barcelona forması ile 35 maça çıkan genç yıldız 4 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.