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Milli futbolcudan muhteşem gol: Taraftarlar ayakta alkışladı

Milli futbolcudan muhteşem gol: Taraftarlar ayakta alkışladı

21:5616/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Rio Ave ile oynanan lig maçında harika bir gole imza attı. Kökçü'nün golü, Portekiz Ligi'nde haftanın en iyi gollerinden biri olarak yorumlandı.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Rio Ave ile oynanan lig maçında dikkati çeken bir gole imza attı. Ceza sahası dışından kaleyi gördüğü noktadan müthiş bir şut çıkartan Kökçü, topu filelerle buluşturdu.

Rio Ave kalecisi, bu şutta çaresiz kaldı ve topun filelerle buluşmasına engel olamadı.

Orkun'un attığı gol sonrasında Rio Ave kalecisi, topun filelerle buluştuğunu gördükten sonra kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Benficalı taraftarlar atılan golden sonra büyük sevinç yaşarken Orkun Kökçü lehine sloganlar atıldı.

Orkun Kökçü bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 10 gol attı ve 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Orkun Kökçü'nün golü.

#Benfica
#Orkun Kökçü
#Rio Ave

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