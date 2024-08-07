Milli marş sırasında gülmemeye çalışırken fenomen olmuştu: Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı

Malili futbolcu Brahima Diarra, Süper Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor. Diarra, milli marş sırasında gülmemeye çalışırken fenomen olmuş ve videosu milyonlarca kez izlenmişti.
Daha önce bir milli maç esnasında gülmemeye çalışırken fenomen olan Brahima Diarra, Süper Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Bonservisi elinde olan 21 yaşındaki Malili orta sahanın, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Son olarak İngiltere 3. Lig ekibi Huddersfield Town’da forma giyen oyuncu, daha sonrasında takımdan ayrılarak kulüpsüz kaldı.
Diarra, profesyonel futbol hayatında 61 maçta mücadele etti ve bu süreçte 1 gol, 6 asistle oynadı.
21 yaşındaki oyuncunun Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Son görüşmelerde sıkıntı çıkmaması durumunda oyuncunun hafta sonu Sivas'a gelmesi bekleniyor.
Transfere ilişkin kulüpten kısa sürede açıklama yapılacağı öğrenildi.
Brahima Diarra'nın milyonlarca izlenen videosu şu şekilde: