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Spor

Milli marş sırasında gülmemeye çalışırken fenomen olmuştu: Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı

Haber Merkezi
10:44 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:20 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Malili futbolcu Brahima Diarra, Süper Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor. Diarra, milli marş sırasında gülmemeye çalışırken fenomen olmuş ve videosu milyonlarca kez izlenmişti.

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Daha önce bir milli maç esnasında gülmemeye çalışırken fenomen olan Brahima Diarra, Süper Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor.

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Bonservisi elinde olan 21 yaşındaki Malili orta sahanın, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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Son olarak İngiltere 3. Lig ekibi Huddersfield Town’da forma giyen oyuncu, daha sonrasında takımdan ayrılarak kulüpsüz kaldı.

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Diarra, profesyonel futbol hayatında 61 maçta mücadele etti ve bu süreçte 1 gol, 6 asistle oynadı.

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21 yaşındaki oyuncunun Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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Son görüşmelerde sıkıntı çıkmaması durumunda oyuncunun hafta sonu Sivas'a gelmesi bekleniyor.

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Transfere ilişkin kulüpten kısa sürede açıklama yapılacağı öğrenildi.

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Brahima Diarra'nın milyonlarca izlenen videosu şu şekilde:

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#Süper Lig
#Sivasspor
#Brahima Diarra
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