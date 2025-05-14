Mourinho 41 milyon euroya transfer etmişti: 2 metrelik golcü Beşiktaş’a geliyor!

Beşiktaş, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Mourinho’nun eski takımına 41 milyon euroya transfer olan yıldız futbolcu için siyah-beyazlılar harekete geçti. 1.94’lük dev forvetin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme 1.94'lük İngiliz golcü Tammy Abraham'ın geldiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alana habere göre, Beşiktaş, Roma'nın sezon başında Milan'a kiraladığı 27 yaşındaki santrforla ilgileniyor.
Sezonun bitmesiyle birlikte Roma'ya dönecek Abraham'ın kiralık sözleşmesinde herhangi bir opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı.
İngiliz futbolcu bu sezon Milan formasıyla 43 maça çıktı. Abraham bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında?
Tammy Abraham, 2 Ekim 1997 doğumlu, İngiliz profesyonel futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynar ve şu anda İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da kiralık olarak forma giymektedir.
Tam adı Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham olan oyuncu, Nijerya asıllıdır ancak İngiltere milli takımını tercih etmiştir.
Kariyer Özeti:
Chelsea Altyapısı ve İlk Yıllar: Londra doğumlu Abraham, Chelsea'nin altyapısında yetişti. 2016'da Chelsea'de profesyonel debut yaptı ancak düzenli forma şansı bulamadı.
Kiralık Dönemler: Bristol City (2016-17, Championship'te 26 gol), Swansea City (2017-18, Premier Lig) ve Aston Villa (2018-19, Championship) gibi takımlarda kiralık oynadı. Özellikle Aston Villa'da play-off'lara yükselme başarısında önemli rol oynadı.
Chelsea'de Parlayış: 2019-20 sezonunda Chelsea'ye döndü ve Frank Lampard yönetiminde 15 Premier Lig golü atarak dikkat çekti.
Roma Macerası: 2021'de 40 milyon euro karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. İlk sezonunda Serie A ve UEFA Konferans Ligi'nde (2022 şampiyonluğu) toplam 27 gol attı. Ancak sakatlıklar performasını etkiledi.
AC Milan: 2024 yazında Roma'dan AC Milan'a kiralık olarak geçti. Milan'da 2024-25 sezonunda düzenli oynuyor ve gol katkısı sağlıyor.