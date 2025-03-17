Mourinho dört gözle onu bekliyor! Yeni sezonda forması hazır

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalarak zirve yolunda önemli iki puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun kadrosunu da kurmaya başlayan teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin dönüşünü bekliyor.
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kan kaybetti. 28. haftası geride kalan ligde sarı lacivertliler maç eksiği ile ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.
Fenerbahçe'de ilk Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.
Takvim'de yer alan habere göre gelecek sezon için şimdiden kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Hollandalı savunmacının yeri şimdiden hazır.
Jose Mourinho'nun gelecek sezon Skriniar'ın durumuna göre savunma 3'lüsünde; Diego Carlos, Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi oynatmak istediği öğrenildi.