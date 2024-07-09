Mourinho isim vererek açıkladı: Fenerbahçe'ye asla gelmez

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'den Sport TV'ye bir röportaj verdi. EURO 2024'le ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın durumu ve transfer sorularına da cevap verdi. Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"EURO 2024'ü mantıklı ve profesyonel bir şekilde izledim. Türkiye kazandığında benim için bir sorun, Portekiz kazandığında ise sevinçti. Daha iyisini yapabileceğinizi hissettiğinizde her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız.. Takımın potansiyeli son derece yüksekti. Portekiz, Fransa ve İngiltere'nin favori olduğunu söylemiştim ve çok da başarısız olmadım tahminlerimde. Bunlardan ikisi yarı finale yükseldi."
"Takımlarının gelişim şekliyle İspanya benim için en büyük sürpriz. En iyi oynayan ve en iyi performans gösteren takım İspanya."
"Portekiz çeyrek finale çıkmasına rağmen harika değildi. Daha iyi bir oyun bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası başlamadan önce Portekiz-Hırvatistan hazırlık maçını izledim. İyi bir hava yoktu. Harika duygular hissetmemiştim. Turnuva boyunca takım devam etti ama ikna edici değildi. Gerçek ana gelince Portekiz en güçlü takımlardan biri değildi. Genç bir takım, iki tecrübeli oyuncu dışında önünde uzun yıllar olan bir takım. Dünya Kupası'na da çok az kaldı."
"Açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyoruz ve neyse ki rövanş maçı evimizde. Bakalım ilk maçta kendimizi koruyabilecek miyiz ve ikinci maçta elimizden geleni yapacak mıyız?"
"Portekiz Ligi'nden beğendiğim ve Fenerbahçe'de olmasını isteyeceğim oyuncular bizim ulaşamayacağımız oyuncular. Eninde sonunda Türkiye'de genç oyuncular, hedeflerinin dışında kalacak."
"Örneğin Joao Neves. Kariyerinin bu noktasında asla Fenerbahçe'ye gelmez. Şu anda yaşadığımız en büyük zorluk transfer piyasasının yeni açılmış olması ve baskı altında yapmak istediğin her şeyin daha yüksek maliyetlere yol açması. Bu bizim için biraz zor."
Mourinho'nun "Fenerbahçe'ye gelmez" dediği 19 yaşındaki Joao Neves, Benfica forması giyiyor.
Ön liberoda görev yapan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.