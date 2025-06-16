Mourinho istedi: Fenerbahçe dev transfer için Mateja Kezman’ı devreye soktu

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun sürpriz transfer talebi sonrası orta sahaya dünya çapında bir yıldız kazandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Al-Hilal’de forma giyen Sırp orta sahayı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeri ve eski Fenerbahçeli futbolcu Mateja Kezman ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir takviye talebi geldi.
Sözcü'nün haberine göre Mourinho, yönetimden 6 ve 8 numara oynayabilecek bir futbolcu istedi. Fenerbahçeli idareciler bu talep sonrası rotasını Suudi Arabistan'a kırdı.
Habere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki isim, Mateja Kezman'ın menajerliğini yaptığı Sergej Milinkovic-Savic.
Transfer için Mateja Kezman'dan yardım istenirken, Fenerbahçe'nin Milinkovic-Savic'e yıllığı 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif edeceği haber detayında yer aldı.
2 yıldır Al-Hilal forması giyen Milinkovic-Savic, sözleşmesinin son senesine girdiği takımıyla bu sezon 47 maça çıkıp 3943 dakika süre aldı ve 17 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.
Sergej Milinkovic-Savic, 2023 yazında Lazio’dan 40 milyon euro’ya Al-Hilal’e transfer olmuştu.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 30 milyon euro olan Milinkovic-Savic, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir orta saha.