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Spor

Mourinho Süper Lig'de gördüğü en iyi takımı açıkladı

20:51 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 21:08 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçı öncesi Süper Lig'de gördüğü en iyi takımı açıkladı. Portekizli teknik adamın maç önü röportajına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

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 "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular."

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"Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım."

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"Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız."

#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Jose Mourinho
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