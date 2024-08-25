Mourinho Süper Lig'de gördüğü en iyi takımı açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçı öncesi Süper Lig'de gördüğü en iyi takımı açıkladı. Portekizli teknik adamın maç önü röportajına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:
"Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular."
"Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım."
"Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız."